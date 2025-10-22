Gözler Arnavutköy mitinginde! CHP mitinginde Özel, “Bugünü not edin” dedi, ifşaları sıraladı, Gürlek’e çağrı yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandığından bu yana yaptığı mitinglere devam ediyor.

“Millet İradesine Sahi Çıkıyor” mitinginin 63’üncüsü İstanbul Arnavutköy’de gerçekleşiyor.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek miting öncesi çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu mitingde Kanal İstanbul ile ilgili büyük bir skandalı ifşa edeceklerini duyurmuştu.

ÖZEL TEK TEK İFŞALADI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Arnavutköy halkını selamlayarak konuşmasına başladı.

Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

“-Bugünün tarihini not edin! Tekin Başkana diyorum ki ARnavutköy’ü sen alacaksın. Bu ilçeyi bu sokakları biliyorum. Arnavutköy hırpalanmış bir ilçe. Ama aynı zamanda yüreği, umudu büyük bir ülke. İstanbul’un en genç ilçesi. Yaş ortalaması 29,5. Ama bu gençler maalesef işsiz.”

-Buraları Arap şeyhlerine çoktan pazarlamışlar. Buralardan arsa sattığı o Arap şeylerinin aldıkları o arsalara kanal manzarasını yapmak istiyorlar. Kanal İstanbul yapılırsa Sazlıdere barajı yok olacak, Terkos Gölü tuzlanacak, İstanbul’un 3’te bir suyu yok olacak. O yüzden bu işin sonuna kadar karşıyız. Eğer Kanal İstanbul yapılırsa İstanbul’un nüfusu 2 milyon daha artacak. İstanbul’u sevenler bu kanala karşı çıkıyorlar. Bu ihanet projesini perdelemek için ya da iyi bir şey yapıyormuş görüntüsü vermek için sosyal konut yaptıklarını söylüyorlar. 5 milyon liraya satıyorlar ve diyorlarki “sosyal konut”. Bir asgari ücretli 20 yıl aldığı ücreti hiç harcaması sosyal konut denen yerden bir daire alamaz.

-Bu para ile 9,5 milyon haneye kentsel dönüşüm yapılabilir. Sadece İBB’den bile 240 milyar lira ek maliyet çıkıyor. Kanal İstanbul’un su havzalarına ne yaptığını gördüğü için İSKİ’nin değerli Genel Müdürü Şafak Başa gitti ve o projelerin tamamını mühürledi. Ne yaptılar? Şafak Başa’yı gittiler sabah evinden aldılar, Vatan Emniyet’e koydular. Daha sonra Kanal İstanbul’a ilişememesi için kendine ev hapsi verdiler. Aylardır ev hapsinde tutuyorlar. Ama şuradan açıkça söylüyoruz. Bu milletin karşı olduğu, suyumuzu alacak, gölümüzü alacak, her türlü doğa katliamını yapacak olan bu Kanal İstanbul’a sonuna kadar karşıyız. Asla izin vermeyeceğiz.

-Geçen hafta dedim ki Arnavutköy'de rezaleti anlatacağız! Arnavutköy'de yaşananlar öyle rezalet ki, anlata anlata bitiremiyorlar. Arnavutköy bunları biliyor Türkiye duysun! 10 ay uğraşıp da iddianame diye kanıtı olmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Sayın Akın Gürlek, biz daha otobüsten inmeden soruşturma açıyorsun ya! Şimdi talimatını ver dinle bu dört rezalet için ne yapacaksın göreceğiz!

ASLALT AYNI ASFALT AMA...

“-Arnavutköy’de rezaletin birinci perdesi: İstanbul’daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar. Aynı yıl için yapılan asfalt ihalelerinde ton başına fiyatla ihaleler tamamlandı. AK Partili Bağcılar Belediyesi. Asfaltın ton maliyeti; 3 bin 553 TL. CHP’li Maltepe Belediyesi; 2 bin 716 TL. CHP’li Tuzla Belediyesi; 2 bin 669 TL. AK Partili Arnavutköy Belediyesi; 6 bin 501 TL. Vallahi şartnameye baktık, asfalt aynı asfalt. Arnavutköy’e konulan asfaltın içine altın tozu filan karıştırılmamış. Milletin 2 bin 669 TL’ye aldığı asfaltı ya da kendi AK Partili Bağcılar’ın 3 bin 553’e aldığı asfaltı 6 bin 501’e almış. Bitmedi, bu iş bununla bitmiyor. İhaleye daha düşük fiyat veren var. Bu fiyatı veren kişiye ihaleyi kazandığı halde 1,5 ay boyunca sözleşme imzalatmıyorlar. Yıldırıyorlar, ‘ihaleden çekil’ baskısı yapıyorlar. En düşük teklifi veren devre dışı kalıyor. Asfalt ihalesi, Arnavutköy’de 587 milyon liraya biteceğine bir üst teklif olan 708 milyon liraya gidiyor. Arada 327 milyon lira kamu zararı var. Şimdi Akın Gürlek, ‘duymuştum’ değil, ‘düşünüyorum’ değil. Bütün belgeler Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP’ta kayıtlı. Erişimin var, erişimimiz var. Ayrıca ‘duymuştum’ demiyorum. İhaleyi alan Kolon İnşaat çekilmek zorunda kalan. Yarın sabahtan tezi yok, Kolon İnşaat’ı çağırıyor musun, soruyor musun? Bu belediyeden asfalt ihale dosyalarını istiyor musun? 6 bin 500 liraya asfalt alan bu belediyeye soruşturma açıyor musun? Tayyip Erdoğan’dan korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Haydi bakayım göreyim seni. Bu daha bir. Rezaletin birinci perdesi...

-Gelelim ikiye, Cumhuriyet Halk Partisi’nin namuslu, şerefli, şeffaf ihaleleri açık yapan belediyeciliğine kara çalıp da kendilerine AK belediyecilik diyenler. Şimdi göreceğiz bakalım. Ak koyun mu kara koyun mu görelim bakalım. Kadıköy Yeşilbayır, biliyor musunuz? Yaz akın yaz, parsel numarası veriyorum. 10835 parsel, buraya kaçak şekilde 320 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş. Yıkın denmiş. Bu dendiğinde mahkeme karar verip yıkımına bildirdiğinde Ekim 2024’muş. Yıkım ve para cezası kararı verilmiş. Gaziosmanpaşa Savcılığı Haziran 2025’te bir yazı yazmış Arnavutköy Belediyesi’ne. ‘Kaçak yapıyı yıktınız mı?’ diye. Cevap yazmış. Kim? Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı. İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır. Şimdi buradan Akın Gürlek‘e söylüyorum. 10.835 parsel‘de yıkım yapılmamıştır, yalan yazı yazılmıştır. Yargılamaya müdahale vardır, savcılığa yalan beyan vardır ve savcı resmi yazıyla kandırılmıştır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan ve işlem yapmayan, resmi yazıyla sizi kandıran belediye başkan yardımcısı Davut Parlı‘yı yarın sabah evinden alıyor musun? Tayyip‘ten korku na kulağının üstüne yatıyor musun göreceğiz bakalım. Daha bitmedi.

-Rezaletin üçüncü perdesi. Gitgide şiddetleniyor. Başkan Mustafa Candaroğlu. Meclis Üyesi Ercan döner. Kanal İstanbul manzaralı bir arsa almışlar, demişler ki reis helikopterle geziyor, kupon arsaları gösteriyor.

Devam ediyor...

İMAMOĞLU: BİZ YALNIZ DEĞİLİZ!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

İmamoğlu’nun mesajında Kanal İstanbul Projesi vurgusu dikkat çekti.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyuna ulaştırılan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Sizler, 19 Mart’tan bu yana büyük bir inançla meydanlardasınız. Milletin iradesini yok sayanlara karşı, vatandaş olarak hakkınızı savunuyorsunuz. Herkes için ve her yerde adalet yerini bulsun, demokrasinin gereği yerine getirilsin diye, yılmadan mücadele ediyorsunuz. Her türlü zulme, baskıya, tehdide inat, bir adım bile geri atmıyorsunuz. Tutunacak hiçbir dalı kalmamış, millete krizden, yoksulluk ve umutsuzluktan başka bir şey veremez hale gelmiş bir iktidara, doğru yolu gösteriyorsunuz. Koltuğunu kaybetmemek için itibarını kaybedenlere, cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz. Şanlı bir mücadelenin cesur neferleri olarak, çok güçlü bir irade sergiliyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun.”

“DEMOKRASİ TARİHİMİZİN EN KİRLİ, EN AĞIR MALİYETLİ SİYASİ OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Sevgili hemşerilerim; demokrasi tarihimizin en kirli, en ağır maliyetli siyasi operasyonuyla karşı karşıyayız. Yargı ve kayyumlar eliyle siyaseti şekillendirmeye, milli iradeyi baskı altına almaya çalışanlar, Atatürk’ün emaneti, canımızdan aziz Cumhuriyetimizi, göstermelik seçimlerle yönetilen bir ülke haline getirmek istiyorlar. Bu anlayış yüzünden, benim vatandaşım her sabah daha yoksul, daha güvencesiz, daha belirsiz bir hayata uyanıyor. Siyasi hesaplarına engel olarak gördükleri herkese, her kesime zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Bana ve tutuklu arkadaşlarıma karşı taammüden bir hukuk cinayeti işlenmektedir. Tutuksuz yargılanmam gereken, bir mahkeme salonunda bile bana tecrit uygulamaya kalkıyorlar. Mahkeme salonunda avukatlarımın, basının ve ailemin bulunmasına bile tahammül edemiyorlar. Adil yargılanma, savunma hakkı gibi hukuki ilke ve değerlerle hareket etmiyorlar. İlk günden bu yana, yargısız infaz peşindeler. Çünkü ne hukuk onların yanında ne millet…”

“ONLAR, MİLLETE HESAP VERME KORKUSUYLA GÜN SAYIYOR”

“Ben, ‘Duruşmalar canlı yayınlansın, milletimin gözü önünde yargılanmak istiyorum’ diyorum, onlar, benim mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümü bile milletten kaçırmaya çalışıyor. Kimin, neden korktuğunu görün. Milletten korkanlar, milletten kaçanlar saraylarında, makam odalarında mahpusturlar. Ben ise milletime güveniyorum, kendimi her zaman milletin vicdanına emanet ediyorum. Onun için, benim Silivri’deki hücrem, içimdeki millet ve memleket sevgisi kadar büyüktür, uçsuz bucaksızdır. Onlar, millete hesap verme korkusuyla gün sayıyor, ben ise İstanbul’un ve ülkemin her yerinde alnı ak, başı dik yürümek, milletimle hemhal olmak için gün sayıyorum. Yeniden hizmet etmek, icraat yapmak, çözüm üretmek için gün sayıyorum.”

“UNUTTUKLARI BİR ŞEY VAR: BİZ YALNIZ DEĞİLİZ”

“İçimdeki çalışma şevkini, enerjisini sevgili Arnavutköylüler çok iyi bilir. Arnavutköy’ün altyapı sorunlarının çözümü için yaptığımız devasa yatırımları; açtığımız Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nı, yaşam merkezini, kreşleri, kütüphaneleri; çiftçilere verdiğimiz özel destekleri, dar gelirlilere sunduğumuz imkanları sizler çok iyi bilirsiniz. Kanal İstanbul adını verdikleri o büyük ihanet projesine karşı nasıl mücadele verdiğimi, sizler çok iyi bilirsiniz. Bizimle icraatta, hizmette yarışamayacaklarını, bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini bilenler, yargı eliyle bizden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Unuttukları bir şey var: Biz yalnız değiliz. Biz, bizden ibaret değiliz. Biz, bu şerefli milletin, adalet ve hürriyet talebinin ifadesiyiz. Biz, bu aziz milletin huzur ve kardeşlik, refah ve bereket talebinin ifadesiyiz. Bir kişi, bir parti ya da bir kesimin değil, milletin ortak aklının, ortak çıkarlarının, ortak değerlerinin sesiyiz. Biz, dik durmaya devam edeceğiz ve millet, kaderini eline alacak. Türkiye, adaletin ve hürriyetin, birliğin ve kardeşliğin ülkesi olacak. Yarın güneşin doğacağını bildiğim gibi biliyorum ve inanıyorum: Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu.Silivri Zindanı.”