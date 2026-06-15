Gözler bugünkü TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu’nun toplantısına çevrildi

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz salı günü Meclis’e gelerek grup toplantısı yapmak istedi. Kılıçdaroğlu bu kapsamda Meclis Başkanlığı’na yazı da yazdı. Ancak grup yönetiminde yer alan Özgür Özel ve ekibi, o gün Meclis’e gelen yurttaşların da desteğiyle partinin seçilmiş yönetiminin grup kürsüsünü korumasını sağladı. Bunun üzerine 11 Haziran’da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, tüzüğe aykırı şekilde, görev alanı dışında kalmasına karşın partinin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. TBMM Başkanlığı da kararın kendilerine ulaşmasıyla Başarır ve Günaydın’ın başkanvekilliklerini düşürdü.

İKİ FARKLI TÜZÜK ÇELİŞKİNİN KAYNAĞI

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesiyle “Salı grupta kim konuşacak?” tartışması yeniden başladı. Aslında herşey CHP Genel Merkezi ile Meclis grubunun tüzüklerinin ve disiplin süreçlerinin ayrı olmasından kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alınan iki isim yerine parti yönetmeliklerinde seçim yapılması gerektiği belirtilirken atama yapmayı düşündüğü kaydediliyor. Bu kapsamda ataması düşünülen isimler arasında Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp anılıyor.

İKİ SENARYO MEVCUT

Boşalan grup başkanvekilliklerine Kılıçdaroğlu’nun atama yapması durumunda Özel ekibi iki senaryo üzerinde duruyor. İlk olarak parti grubu kapalı oturumunda 35 kişinin vereceği dilekçeyle atamalara güvensizlik belirtip onların grup başkanvekilliğinin düşürülmesi, yerine seçim yapılması sağlanabilir.

İkincisi, CHP TBMM grubunun disiplin kurulu toplanıp bir CHP milletvekilini süresiz CHP grubu dışına çıkartabilir. Bir milletvekili CHP grubu dışına süresiz çıkarıldığı zaman o milletvekili hiçbir CHP grubu etkinliğine katılamıyor. Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu ekibindeki milletvekillerinin teorik olarak tamamı grup dışına çıkartılma cezası alabilir.

KÜRSÜDE KİM KONUŞACAK ?

Ayrıca gözler bir yandan da bugün toplanacak TBMM CHP Grup Başkanlığı Grup Yönetim Kurulu’nun alacağı karara çevrildi. 9 kişiden oluşan kurulun toplantısında yarınki CHP Grup Toplantısı'na ilişkin hazırlıklar ele alınacak, kürsüde kimin konuşacağı belirlenecek. Alınan karar da Meclis Başkanlığı’na bildirilecek. Öte yandan bu hafta Murat Emir, nöbetçi olarak görev yapacak.

'UTANÇ VERİCİ MANZARA'

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında konuşma ısrarına tepki gösterdi. Geçen hafta yaşanan ihraçları anımsatan Başarır, “Vallahi gerebildikleri kadar toplumu, siyaseti, Meclis'i ve tüm kurumları geriyorlar. Gerçekten ne toplum ne de ülke bu gerginliği, haksızlığı ve hukuksuzluğu hak ediyor. Düşünün, iki grup başkanvekiline adeta bir darbe yapıldı. Usulsüz bir şekilde disipline sevk edildiler. Dokuz arkadaşımız disipline verildi. Bunun ardından grup toplantısını toplamayı düşünüyorlar. Utanç verici manzaralarla karşı karşıyayız. Ne diyebilirim...” ifadelerini kullandı.

İMZALAR BU HAFTA CHP GENEL MERKEZİ'NE GELİYOR

Seçilmiş genel başkan Özgür Özel'e yakın isimler, partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi amacıyla topladıkları yaklaşık bin delegenin imzasını çarşamba gününe kadar CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek. Özel cephesi, parti tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda delegelerin talebiyle kurultayın toplanabileceğini ifade ediyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise ‘butlan’ kararının kesinleşmemesi nedeniyle olağanüstü kurultayın da yapılamayacağını öne sürüyor.

Kılıçdaroğlu ekibi, genel başkanlık değişikliğine ilişkin hukuki sürecin tamamlanmadan yeni bir kurultay sürecinin başlatılamayacağını savunuyor. İmzaların genel merkez tarafından kabul edilmemesi halinde CHP içinde yeni bir hukuki tartışmanın başlaması bekleniyor.