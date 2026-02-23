Gözler grup toplantısına çevrildi: Özgür Özel'in Bakan Akın Gürlek'e verdiği süre doluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek'in atanmasının ardından yaptığı ilk grup toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonları yürüten Gürlek’e malvarlığını açıklaması çağrısında bulunmuştu.

Gürlek’in malvarlığının listesinin kendisinde olduğunu belirten Özel, “16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Akın Bey’i basının karşısında malvarlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire açıklayacağım. Akın Bey, ‘118 milyona İstanbul’da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım’ diye izah edecek. Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım hem RTÜK’teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları hem Ankara’da, Çayyolu’ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım” dedi.

“Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı’ndan ve onu atayan Erdoğan’dan soruyorum” ifadelerini kullanan CHP Lideri Özel, Gürlek’e bir hafta süre verdi.

SÜRE YARIN DOLUYOR

Özel’in Gürlek’e verdiği süre yarın dolacak.

Bakan Gürlek’in sessizliğini koruması durumunda Özel’in yarınki grup toplantısında Gürlek’in malvarlığını açıklaması bekleniyor.