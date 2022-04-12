Gözler Kabine Toplantısı'nda: Masada neler var?

12 Nisan 2022 Salı, 07:45

Kabine Toplantısı bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine'de, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından milyonlarca emeklinin merak ettiği konu da yanıt bulacak. Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları canlı yayında duyurması bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının bin 500 liraya yükselmesi bekleniyor.