02 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Muhalefet partilerinin genel başkanlarının Bilkent Deklarasyonu’nu imzalamaları sonrası, gözler muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Bu sırada kulislerde CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in ismi gündeme geldi. Çetin’in adının son zamanlarda sık anılması ve altı partinin açıklamasından sonra bir televizyon programına katılması, “Muhalefetin ortak adayı Hikmet Çetin mi olacak” sorularına neden oldu. Çetin’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Devleti bilen, sağduyulu biri” tanımına da uyan bir isim olduğu belirtildi.

“Çetin’in aday olabileceği” iddiasını değerlendiren CHP kurmayları, “partinin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu olduğu” vurgusunu yaptı. Parti kurmayları şu yorumda bulundu:

"KONUŞULMADI"

“Kemal Bey’in adaylığı söz konusuyken parti içinden bir başka ismin adaylığı gündeme gelmez. Hikmet Bey partimizin eski genel başkanları, saygıdeğer isimleri arasında. Adaylığının söz konusu olması durumunda parti içinden buna itiraz gelmeyecektir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Çetin’in adaylığı parti içinde konuşulmadı.” Ayrıca Hikmet Çetin de kendisinin konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.