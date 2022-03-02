Gözler muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi
Altı muhalefet partisinin Bilkent Deklarasyonu’nu imzalamaları sonrası, gözler Cumhurbaşkanlığı adaylığına çevrildi. Kulislerde CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in ismi gündeme geldi.
Muhalefet partilerinin genel başkanlarının Bilkent Deklarasyonu’nu imzalamaları sonrası, gözler muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Bu sırada kulislerde CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in ismi gündeme geldi. Çetin’in adının son zamanlarda sık anılması ve altı partinin açıklamasından sonra bir televizyon programına katılması, “Muhalefetin ortak adayı Hikmet Çetin mi olacak” sorularına neden oldu. Çetin’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “Devleti bilen, sağduyulu biri” tanımına da uyan bir isim olduğu belirtildi.
“Çetin’in aday olabileceği” iddiasını değerlendiren CHP kurmayları, “partinin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu olduğu” vurgusunu yaptı. Parti kurmayları şu yorumda bulundu:
"KONUŞULMADI"
“Kemal Bey’in adaylığı söz konusuyken parti içinden bir başka ismin adaylığı gündeme gelmez. Hikmet Bey partimizin eski genel başkanları, saygıdeğer isimleri arasında. Adaylığının söz konusu olması durumunda parti içinden buna itiraz gelmeyecektir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Çetin’in adaylığı parti içinde konuşulmadı.” Ayrıca Hikmet Çetin de kendisinin konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.
İlgili Haberler
- YSK'ye başvuru: 'Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını kabul etmeyin'
- Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Tunç Soyer, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Kılıçdaroğlu aday olmalı’
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- 'Kıpırdamıyoruz'
- Rousseau ile trajik hissiyat ve ütopik siyaset!
- 15 Temmuz'dan sonra göreve başlamışlardı
- Rusya ‘panik atak’ geçiriyor
- Ukrayna'da saldırılar yoğunlaştı
- Dünyaya Montrö uyarısı
- Gözler Cumhurbaşkanlığı adayında
- ‘Millet İttifakı genişliyor mu’ sorusu
- Bildirgede, 1921’den sonraki anayasalar eleştirildi
- Randevusuz gelen hastanın yakınından doktora dayak