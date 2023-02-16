Göztepe ile Karşıyaka 7 yıl aradan sonra depremzedeler için karşı karşıya geliyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleriyle sarsılan 11 ilimizde yaraları sarılmaya çalışırken İzmir'in köklü iki ekibi Göztepe ve Karşıyaka 7 yıldır aradan sonra depremzedeler için karşı karşıya gelecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:13
Göztepe ile Karşıyaka 7 yıl aradan sonra depremzedeler için karşı karşıya geliyor
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından vefat sayıları Türkiye'yi yasa boğarken tüm dünyadan yardım gelmeye devam ediyor. 2016'dan beri hiç karşı karşıya gelemeyen Göztepe ve Karşıyaka da depremzedelerin yararına sahaya çıkacak.

#TEKTRİBÜNTEKYÜREK

Taraftarının çağrısına kulak veren ve kırmızı-yeşil takımın yöneticileriyle görüşen Göztepe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Takvimler 1981 yılını gösterirken "2. Lig'de Dünya rekoru kırarak" tarihe geçen efsane iki kulüp olarak; ülkece yaşadığımız felaket sonrası yüreklerimizdeki acıyla birlikte depremzedeler için yine bir araya geliyoruz. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek. 26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTekYürek dijital biletlerimizle 'vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı' rekoruyla yaraları hep birlikte saracağız. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak. Temsili karşılaşmanın biletleri 17 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Passolig sistemi üzerinden satışa açılacaktır. Hatıra biletlerinin satışları 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sona erecektir. Hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır."

MEHMET SEPİL “YARALARA MERHEM OLMAK İÇİN HATIRA BİLETİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, yayınladığı video ile iki kulüp arasındaki temsili maç için herkesi hatıra bilet almaya davet etti. Sepil, “İki köklü kulübümüz depremzedeler için biraraya geliyor. Göztepe ve Karşıyaka arasında yapılacak temsili maç için hatıra biletler satışa sunulacak. 1981 yılında kırılan seyirci rekorunu tekrar kırmak ve yaralara merhem olmak için sizleri hatıra bileti almaya davet ediyoruz. Tek tribün tek yürek olalım” dedi. 


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