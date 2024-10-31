Göztepe'de doktora saldırmıştı: Hakkında karar verildi!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığı duyuruldu.

Göztepe'de doktora saldırmıştı: Hakkında karar verildi!
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DHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 08:33

Sağlık Bakanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."


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