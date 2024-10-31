Göztepe'de doktora saldırmıştı: Hakkında karar verildi!
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- Atatürk'e hakaret etti!
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi