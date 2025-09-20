Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepeli taraftarlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

20.09.2025 08:11:00
DHA
İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında dün saat 22.40 sıralarında çıkan kavgada aktı.

Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

