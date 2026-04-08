Gratis'ten İstanbul'daki saldırı sırasında çekilen videolarla ilgili açıklama: 4 kişi işten atıldı

8.04.2026 17:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kozmetik zinciri Gratis, Beşiktaş’taki saldırı sırasında kaydedilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili olarak 4 çalışanının işine son verdi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen saldırı sırasında kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Gratis’ten açıklama geldi.

Şirket, videoların bir kısmının kendi çalışanları tarafından çekildiğini tespit ettiklerini ve 4 kişinin işine son verildiğini duyurdu.

Söz konusu görüntülerde polis ekiplerine yönelik kullanılan ifadeler üzerine başlatılan inceleme kapsamında, paylaşımların şirket çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Gratis, yapılan değerlendirme sonucunda içeriklerin “kurum değerleriyle bağdaşmayan ifadelerle” paylaşıldığını açıkladı.

Şirketin "ülkenin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerinin daima yanında olduğu" belirten açıklamada şöyle denildi: 

“Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca derhal incelemeye alınmıştır.

Bu içeriklerin kurumumuz çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Gratis olarak terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa ve söyleme asla ve hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğimizi açıkça belirtiriz.

Bu kapsamda, söz konusu eylemde yer alan ve içeriğin oluşumuna dahil olan dört kişinin iş akitleri derhal feshedilerek şirketimizle tüm ilişkileri kesilmiştir.

Soruşturma halen devam etmekte olup konuya dolaylı olarak dahil olduğu değerlendirilen diğer kişiler ise haklarındaki hukuki inceleme süreci tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmıştır.”

Son Dakika... İsrail Konsolosluğu yakınında çatışma... Bakan Çiftçi: 2 kişi daha yakalandı! İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişinin daha yakalandığını aktardı.
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: AKP'den ilk tepki geldi! Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışmada 3 şüpheli etkisiz hale getirilirken, bir polis memuru yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaralı polislere geçmiş olsun dileklerini ileterek 'Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz' dedi.
'Sen sağ bek, ben sol bek' diyerek alay etmişlerdi: Plaza çalışanlarının 'polis' videosuna soruşturma İstanbul Levent'te İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, polislerin videosunu çekerek "Sen sağ bek, ben sol bek" diyerek yorum yapan plaza çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Videolardaki kişilerin tespiti için Emniyet'e talimat verildi.