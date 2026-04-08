Gratis'ten İstanbul'daki saldırı sırasında çekilen videolarla ilgili açıklama: 4 kişi işten atıldı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen saldırı sırasında kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Gratis’ten açıklama geldi.

Şirket, videoların bir kısmının kendi çalışanları tarafından çekildiğini tespit ettiklerini ve 4 kişinin işine son verildiğini duyurdu.

Söz konusu görüntülerde polis ekiplerine yönelik kullanılan ifadeler üzerine başlatılan inceleme kapsamında, paylaşımların şirket çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Gratis, yapılan değerlendirme sonucunda içeriklerin “kurum değerleriyle bağdaşmayan ifadelerle” paylaşıldığını açıkladı.

Şirketin "ülkenin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerinin daima yanında olduğu" belirten açıklamada şöyle denildi:

“Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca derhal incelemeye alınmıştır.

Bu içeriklerin kurumumuz çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Gratis olarak terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa ve söyleme asla ve hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğimizi açıkça belirtiriz.

Bu kapsamda, söz konusu eylemde yer alan ve içeriğin oluşumuna dahil olan dört kişinin iş akitleri derhal feshedilerek şirketimizle tüm ilişkileri kesilmiştir.

Soruşturma halen devam etmekte olup konuya dolaylı olarak dahil olduğu değerlendirilen diğer kişiler ise haklarındaki hukuki inceleme süreci tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmıştır.”