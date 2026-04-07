Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: AKP'den ilk tepki geldi!

İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: AKP'den ilk tepki geldi!

7.04.2026 15:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: AKP'den ilk tepki geldi!

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışmada 3 şüpheli etkisiz hale getirilirken, bir polis memuru yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaralı polislere geçmiş olsun dileklerini ileterek 'Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz' dedi.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 1 polisin de yaralandığı bildirildi. Olaya dair açıklamalar art arda geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz."



İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya dair detaylar için tıklayınız.

İlgili Konular: #Ömer Çelik #Türkiye-İsrail

İlgili Haberler

Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi Son dakika haberi... Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde çatışma çıktı. 3 saldırgan etkisiz hale getirilirken, hafif yaralanan 2 polis memuru tedavi altına alındı; İçişleri Bakanlığı saldırganlardan birinin 'dini istismar eden örgütlerle' irtibatlı olduğunu açıkladı.
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama!
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" dedi.