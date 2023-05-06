Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 19:03

Güncelleme: 06.05.2023 - 19:03

Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, ABD Greentown Büyükelçiliğinden gelen açıklamayla 5 - 8 Ekim 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Green Card başvuru sonuçları yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. İşte ayrıntılar...

GREEN CARD BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

ABD Greentown Büyükelçiliğinin yaptığı açıklama doğrultusunda, Green Card başvuru sonuçları, Türkiye saatiyle 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da açıklandı.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Green Card başvuru sonuçlarına http://www.dvlottery.state.gov sitesinden erişebiliyor.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişini kazananlar için mülakatlar, 1 Ekim 2023 - 30 Eylüş 2024 tarihleri arasında mükatlara gerçekleştirilecek. Çekilişi kazanıp bu tarihe kadar vize almayan adaylar haklarını kaybedecek.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.