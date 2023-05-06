Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?
Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? Mülakatlar ne zaman. başlayacak?
Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, ABD Greentown Büyükelçiliğinden gelen açıklamayla 5 - 8 Ekim 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Green Card başvuru sonuçları yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. İşte ayrıntılar...
GREEN CARD BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?
ABD Greentown Büyükelçiliğinin yaptığı açıklama doğrultusunda, Green Card başvuru sonuçları, Türkiye saatiyle 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da açıklandı.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Green Card başvuru sonuçlarına http://www.dvlottery.state.gov sitesinden erişebiliyor.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card çekilişini kazananlar için mülakatlar, 1 Ekim 2023 - 30 Eylüş 2024 tarihleri arasında mükatlara gerçekleştirilecek. Çekilişi kazanıp bu tarihe kadar vize almayan adaylar haklarını kaybedecek.
GREEN CARD NEDİR?
Yeşil Kart, veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- Erdoğan'ın sandık telaşı: Talimatı kürsüden verdi!
- Napoli'den transfere net yanıt!
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!