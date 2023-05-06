Yurtdışı oylarında skandallar bitmiyor: Sandıkta taciz ‘ak’landı

Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 06.05.2023 - 11:07

4 Mayıs 2023 tarihinde Ayvalık Liman 1 No’lu gümrük kapısına oy kullanmak için giden Pınar Aydoğan Karafyllis’e iddiaya göre oy kullanacağı sırada sandık görevlisi Alaattin Acar, “Kime oy vereceksiniz” diye sordu.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Karafyllis sorulan soruya “CHP” cevabını verdi. Sandık görevlisi Acar ise Karafyllis’in cevabı üzerine “Yazık şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaksınız” dedi. Karafyllis de yaşadığı durumu bir dilekçe ile CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı’na bildirdi.

İlçe başkanlığı Balıkesir Ayvalık Geçici Gümrük Kapısı 1 Numaralı Sandık Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe verdi. Dilekçede, “Sandıkta AKP adına görevli sandık görevlisi tarafından Pınar Aydoğan Karafyllis isimli yurttaşın oy kullanma hakkında müdahale edildiğini tarafımıza aynı gün 11.30’da verdiği dilekçe ile bildirilmiştir. Seçim mevzuatına ve genelgelerine aykırı bu durumla ilgili gereğinin yapılmasını arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Dilekçeleri inceleyen Ayvalık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, ilçe başkanlığının yaptığı başvuruyu sandık görevlisi Alaattin Acar’ın sandık çevresinde Pınar Aydoğan Karafyllis’in anlattığı olayın gerçekleştiğine dair sandık kurulu başkan ve üyelerinin görgüsüne dayalı bir beyanlarının olmadığını, seçmenin soyut beyanlarından başka delil ve emarenin olmadığını öne sürerek itirazı reddetti.