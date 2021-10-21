Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
Merkez Bankası'nın bugün verdiği faiz kararı ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınması sonrası dolarda yükselişe devam ediyor.
OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) de kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.
YENİ REKOR
Merkez Bankası'nın bugün verdiği faiz kararı ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınması sonrası dolardaki yükseliş sürüyor. Dolar, 9.50 ile yeni bir rekor kırdı.
GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?
FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.
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