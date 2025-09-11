Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirildi!

Temmuz ayında küfürlü yanıtlarıyla dünya gündemine oturan X’in yapay zeka aracı Grok ile ilgili Türkiye’den erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgiye göre, Grok’un X hesabına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli uygulanması kararı internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Hangi sulh ceza hakimliğinin bu kararı verdiği henüz açıklanmazken, hesap şu an X tarafından Türkiye’den tamamen görünmez hâle getirilmedi.

Daha önce de Temmuz ayında Grok’un X hesabındaki 50 gönderi, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti. Bu gönderilerden bazıları X tarafından silinirken, silinmeyen içerikler Türkiye’den erişime kapatılmıştı.