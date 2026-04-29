Grok Erdoğan'ın sözlerini argo olarak çevirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: Beyler… Cirminiz kadar yer yakarsınız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda yer alan ifadeler, Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında kullandığı cümleleri içeriyor.

Erdoğan grup toplantısında "Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Kabul etseniz de, etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok” demişti.

Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ifadeler Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in yapay zeka uygulaması Grok tarafından argo bir şekilde çevirildi.

Grok, bu ifadeleri “To those who see themselves in giant mirror, I just want to say this: Guys… You take up as much space as your d..k” şeklinde çevirdi.

Grok’un çevirisinin Türkçe şekli ise şu şekilde:

“Kendilerini dev bir aynada görenlere şunu söylemek istiyorum: Beyler... Kapladığınız alan, penisiniz kadar.”