Grup toplantısında konuştu: Bahçeli yine 'yüzüğü' ile mesaj verdi

MHP Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda ceketine taktığı rozet ve parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Rozetin safir taşlarla süslendiği ve Fettahoğulları mührünün yer aldı öğrenildi.

Ayrıca yüzükte "El-Fettah" ve "Ya-Şafi" ifadeleri yer alırken, özel bir mine işçiliği ile renklendirildiği safir taşlarla da süslediği görüldü.

"ALEVİ AÇILIMI" YAPTI

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni dönemde yapması beklenen "Alevi açılımı" çıkışını yaptı, "Cemevlerinin ibadethane olması engeli kalkmalıdır" diye konuştu.

MHP lideri, açıklamasında, "Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi-İslam inancına mensup kardeşlerimizin cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır" dedi.