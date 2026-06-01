Grup Yorum'dan Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkeme kararıyla yaşanan liderlik değişimi ve idari tartışmalar devam ederken, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen buluşmanın yankıları sürüyor. Mahkeme kararı uyarınca genel başkanlık makamına getirilen ve Ankara Valiliği’ne verdiği dilekçe ile binanın tahliyesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra ilk kez parti genel merkezine gelerek kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkışı sırasındaki müzik tercihi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Cumartesi günü genel merkez önünde toplanan kitleye seslenen Kılıçdaroğlu, kürsüye şair Nazım Hikmet’in "Yürümek" adlı şiiri ve Grup Yorum’un hafızalara kazınan "Haklıyız Kazanacağız" şarkısı eşliğinde adım attı. Siyasi kulislerde hareketlilik yaratan bu durumun ardından, şarkının sahibi olan Grup Yorum’dan çok sert bir protesto açıklaması geldi.

"HALKIN TÜRKÜLERİNİ KİRLİ SİYASETİNİZE ALET EDEMEZSİNİZ!"

Grup Yorum, resmi kanalları üzerinden yayımladığı "Halkın Türkülerini Kirli Siyasetinize Alet Edemezsiniz!" başlıklı bildiride, Kılıçdaroğlu yönetiminin şarkılarını kullanmasını sert sözlerle eleştirdi. Eserlerinin bu tarz siyasi süreçlerde araçsallaştırılmasına karşı çıkan grup, hukuki ve ideolojik duruşlarının altını çizdi.

Grup tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına ve kirletmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kullananların ikiyüzlülüklerini de bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz."