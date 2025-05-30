Grup Yorum’un şarkılarına Spotify’da da erişim engeli

Grup Yorum’un şarkılarına erişim kısıtlamaları genişliyor. Daha önce YouTube’da birçok videosu engellenen müzik grubunun eserlerine, şimdi de Spotify üzerinden erişim engeli getirildi.

2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyonu aşkın kez dinlenen en az 454 Grup Yorum videosuna, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli uygulanmıştı. Söz konusu yasakların ardından grup üyeleri ve dinleyiciler duruma tepki göstermişti.

Son gelişmeyle birlikte, Spotify’da yer alan birçok Grup Yorum parçası da platformdan kaldırıldı veya erişilemez hale geldi. Bu adım, dijital müzik platformlarındaki sansür tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Grup Yorum, politik duruşları ve protest müzik tarzıyla tanınıyor.