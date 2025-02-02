GS LEO Rezidansı: İşçiler hak peşinde

Yayınlanma: 02.02.2025 - 11:39

Güncelleme: 02.02.2025 - 11:43

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş Sendikası’nda örgütlenen 30 işçi ücretlerinin ödenmemesinin üzerine çeşitli yollara başvurdu. Birçok kez yetkililerle görüşme yapan işçiler hâlâ ücretlerini alamadı. Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

‘ÖDENECEK DENMİŞTİ’

Yetkililerin ücretlerinin ödeneceğine yönelik vaatte bulunduğunu söyleyen Demir, “Taşeron firma işçilerin ücretlerini aylardır ödemiyor, Galatasaray Spor Klübü de buna göz yumuyor. Birçok kez görüşme yaptık, yetkililer taşeron firmayı işaret ediyor ancak mülk de inşaat da Galatasaray’ın. İşveren firmadan da sorumludur. Birçok kez ücretlerin ödeneceği söylendi ancak hâlâ bir ödeme yapılmadı. Önceki gün işçiler binada bir eylem yaptı. Bunun üzerine pazartesi günü bir görüşme daha yapılacak” dedi. Demir, işçiler hak edişlerini alamazsa eylem yapacaklarını söyledi.

Söz konusu inşaatta çalışan bir işçi, “Ödemeler yapılmıyor. Yaklaşık 30 işçi yaklaşık beş aydır ödemelerini almıyor. Galatasaray, Doğru Holding’e yaptırdığı iş için eylülde ödeme yapılacağı söylendi yapılmadı. Daha sonra aralık ayında ödeme yapılacağı söylendi. Hâlâ ödemeler yapılmadı” dedi.