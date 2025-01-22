Rezidansta şüpheli ölüm: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:29

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir rezidansta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; yaklaşık bir haftadır kayıp O.Y. için yakınları kayıp ilanında bulundu. Polis ekipleri O.Y.'nin kaldığı daireye çilingir aracılığıyla girdi, ancak içeride kimseye rastlanılamadı. Daha sonra temizlik görevlisi, daire önünde O.Y.'ye ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün akşam saat 17.00 sıralarında ise, apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın O.Y. olduğunu tespit etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.