Rezidansta şüpheli ölüm: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!

Esenyurt’ta bir haftadır kayıp olan O.Y. adlı şahsın cansız bedeni, kaldığı rezidansın asansör boşluğunda bulundu. Savcılık olayla ilgili çalışma başlattı.

Rezidansta şüpheli ölüm: Cesedi asansör boşluğunda bulundu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:29

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir rezidansta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; yaklaşık bir haftadır kayıp O.Y. için yakınları kayıp ilanında bulundu. Polis ekipleri O.Y.'nin kaldığı daireye çilingir aracılığıyla girdi, ancak içeride kimseye rastlanılamadı. Daha sonra temizlik görevlisi, daire önünde O.Y.'ye ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dün akşam saat 17.00 sıralarında ise, apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın O.Y. olduğunu tespit etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Etiketler: #Esenyurt #kayıp #Rezidans #Cenaze

İlgili Haberler

33 gündür kayıptı... Sulama kanalında cesedi bulundu!

33 gündür kayıptı... Sulama kanalında cesedi bulundu!
Kayıp olarak aranıyordu: 18 yaşındaki gencin cesedi ormanda yanmış halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: 18 yaşındaki gencin cesedi ormanda yanmış halde bulundu
3 gündür kayıptı: 24 yaşındaki Furkan, derede ağır yaralı halde bulundu

3 gündür kayıptı: 24 yaşındaki Furkan, derede ağır yaralı halde bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler