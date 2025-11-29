GSB ve Ziraat Bankası ile yapılan 40 aylık anlaşma sonucunda, bakanlık bünyesindeki çalışanlara 99 bin 500 TL nakit, 13 bin 500 TL para puan olmak üzere toplamda 113 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Peki, GSB çalışanlarına 113 bin TL promosyon yattı mı? GSB çalışanlarına 113 bin TL promosyon ne zaman yatacak?

GSB PROMOSYON YATTI MI?

GSB promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, promosyon anlaşma detaylarının açıklanmasıyla birlikte belli olmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre promosyon ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinde personellerin Kasım ayı maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırıldı.