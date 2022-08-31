GSB kura çekimi ne zaman? GSB kura çekimi nereden izlenir?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:29

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu’nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.