Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:26

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:26

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemden düşmüyor. Yurttaşlar, GSB personel alımı başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB'den yapılan açıklamada:

"Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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