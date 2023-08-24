Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç çalışan alacak? GSB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:55
Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç çalışan alacak? GSB personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında tesis yapıldığını belirterek, "Hem gençlerimiz hem de sporcularımız için en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu amaçla bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KAÇ ÇALIŞAN ALACAK? 

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.


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GSB Gençlik ve Spor Bakanı personel alımı

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