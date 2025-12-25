Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme dün akşam saatlerinden TBMM'de kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 1.5 milyon kişinin GSS prim borcu resmen silindi. Peki, GSS prim borçları silindi mi? Genel Sağlık Sigortası prim borcu nereden ve nasıl sorgulanır?

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceki döneme ait olan ödenmemiş prim borçları silindi. Vatandaşların bu borçlar için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. SGK sistemleri üzerinden borçlar otomatik olarak sıfırlanıyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla birlikte, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar söz konusu dönemlere ilişkin ödenmiş primler ise iade edilmeyecek ve mahsup edilmeyecek.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNİYOR

Düzenleme kapsamında, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS primi borcu silinmiş olacak. Böylece, uzun süredir borç yükü altında bulunan vatandaşların kamuya olan yükümlülükleri ortadan kaldırıldı.