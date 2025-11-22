Resmi Gazete'de paylaşılan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde fiyat artışı yaşandı. Prim ödemeleri daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak hesaplanırken, bu kararla beraber yüzde 6'ya çıkarıldı. Peki, GSS primi nedir? Genel Sağlık Sigortası kimleri kapsar? GSS primi ne kadar?
GSS NEDİR?
Genel sağlık sigortasının kısaltması GSS'dir ve 01.01.2012 tarihinde devlet tarafından yasalarla güvenceye alan bir sağlık hizmetidir. Bilindiği üzere eski sistemde sağlık hizmetinden yararlananlar sadece çalışanlar, işverenler, emekliler, yeşil kartlılar ve devlet memurlarıydı. Yeni sağlık sistemi ise tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayan bir hizmet ağı oluşturmasıyla dikkat çeker.
Genel sağlık sigortası kapsamında en önemli nüans ise özel sağlık ya da devlet güvencesinde olmayanlara yeni bir hizmet kapısı açılmasıdır. Böylece sistem ekonomik gücü olmayan ya da çalışma hayatında olmayan vatandaşlara belirli bir prim ödemesi halinde ücretsiz muayene ya da tedavi olma hakkı tanır.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler için herhangi bir ekonomik ya da sosyal statü aranmaz, ilgili şartları sağlayan herkes bu sağlık hizmetinden faydalanabilir. Buna göre genel sağlık sigortasından yararlanma şartlarını sağlayan gruplar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- BAĞ-KUR'lu ya da ücretli çalışanlar
- Engellilik aylığı alan ya da 18 yaşını doldurmayan kişiler
- Dul-yetim aylığı alan bireyler
- 65 yaş aylığı almakta olan bireyler
- 4C'ye tabii olan devlet memurları
- Terörle Mücadele Kanunu'na göre aylığa sahip bireyler
- Emekli aylığı alan kişiler
- SGK'ya kaydı olanlar
- İşsizlik ya da çalışma ödeneğinden faydalanan bireyler
- Yurt dışında çalışıyorsa o ülkenin hizmetinden faydalanamayan kişiler
- Şeref aylığını hak eden bireyler
GSS GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
Genel sağlık sigortası koşulları, yasalarda yer alan yükümlülükler ve kapsamında yer alan içeriklere göre belgeye dönüştürülür. Bu belge, poliçenin genel koşulları dikkate alınarak şekillenir ve gerekli yükümlülüklere ait her türlü bilgi yazılır. Bu doğrultuda GSS şartları aşağıdaki gibidir:
- Mali, geçici ve son hükümlerin bulunması
- İşverenle ilgili ya da yurt dışında tedavi görme yükümlülüklerini içermesi
- Sağlık kartının düzenlenme koşulları
- Poliçenin amaç, tanım, dayandığı maddeler ve kapsamının yer alması
- Devlet hastaneleri dahilinde finanse edilen sağlık hizmetlerinin belirtilmesi
- Refakatçi masrafı ve yol giderleri için poliçe kapsamında karşılanacak tutarların yazılması
- Sevk hattı, katılım payı ya da acil durumların belirtilmesi
- Denetleme yetkisinin sabit tutulması ve idari ölçekli yaptırımların neler olduğu
- Dayanağı olmayan ya da rücu ödemelerin geri alınacağının yer alması
- Sağlık hizmetlerinde istisna olacak durumlar ve ilave ücrete tabii olacak hallerin belirtilmesi
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ NE KADAR?
Prim ödemelerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükseltilmesiyle 780,17 TL olan GSS prim ödemesi, 1.560 liraya çıktı. Karar 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek. Önümüzdeki aydan itibaren GSS primleri zamlı ödenecek.