'Gübre sektörü özsermayeden yemeye başladı'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 12:48

Güncelleme: 03.07.2024 - 12:59

Gübre Üreticileri İhracatçıları ve İttihatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aydın gübre üretiminde hammaddenin büyük bir kısmının ithal olduğuna dikkat çekerek, faiz oranları, döviz kurları ve muhasebede paranın maliyeti ve piyasanın vadeli satışa dayalı yapısı nedeniyle gübre firmalarının yarıya yakın kısmının kar etmediğini, öz sermayesinden harcayarak ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

GÜBRE FİRMALARININ YARIYA YAKINI ÖZ SERMAYEDEN YİYOR

Gübre hammaddesinin çoğunlukla yurtdışından ithal edilmesi sonucu, döviz ve faizdeki artışlardan dolayı, paranın muhasebedeki maliyetinin artması, sektördeki işçi ve nakliye maliyetlerinin artmasından gübre sektörüne olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Aydın, “Bir kere kâr marjı kalmadı. Hiçbir sektörde yüzde 50 karlara ulaşan durum yok. Yüzde 10 kar ile çalışıyordu şimdi para bulmanın, çünkü vadeli dönen bir sektörde çalışıyoruz, peşin alıyor ancak vadeli satıyoruz, döviz artışları, bu karı da ortadan kaldırdı. Son iki senedir çok ciddi zarar eden, öz sermayesini kullanan firmalar var. Firmaların hemen hemen yüzde 40’ı bu zorlukla karşı karşıya ayakta kalmaya çalışıyorlar” dedi

PİYASADA 10 ÜRÜNDEN 1’İ TAKLİT

Türkiye’de 2 yıl öncesine göre gübre tüketiminin 7 milyon tondan 5, 5 milyon tona düştüğünü buna karşın güncel ihtiyaçları karşılayan ulusal bir gübre yasası olmamasından dolayı sahte ve taklit ürünlerin önüne de geçilemediğine işaret eden Aydın, “Son yıllarda çiftçimiz bilinçlendi ama nereden baksanız piyasadan gelen bilgilerle size yüzde 10 civarında taklit ürünle karşılaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

Aydın piyasa, ürün denetimlerinin, çiftçilerden gelen verilerin değerlendirildiğini ancak taklit ve sorunlu ürünlerle mücadelede caydırıcı bir yaptırım olmadığını savunarak, çıkartılacak gübre yasasının bu sorunu çözmesini beklediklerini söyledi.