Gübre yerine mermer tozu satan TAHAP Başkanı'ndan 'ilginç' açıklama

16 Nisan 2022 Cumartesi, 16:48

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu, 5 TIR dolusu “gübreyi”, dün Rize’nin Ardeşen ilçesine göndermişti. Bir üretici, tonu 6 bin 900 TL’den satılan gübrenin mermer tozu olduğunu fark etmesi üzerine gübreyi satan dernek temsilcilerine tepki gösterilmişti.

Gübre yerine “mermer tozu” tartışmasının ardından TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Sarıoğlu, şunları söyledi: