Gülhane'de gözaltına alınan 6 öğrenci serbest bırakıldı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 15:23

Güncelleme: 11.04.2025 - 15:38

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrencilerin yaptığı çağrıyla, dün Gülhane Parkı’nda forum için bir araya gelen 47 öğrenci gözaltına alındı.

41 öğrenci gece saatlerinde serbest bırakılırken bugün adliyeye sevk edilen 6 öğrencinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından serbest bırakılan öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.

"TÜM GENÇ KARDEŞLERİMİZİ ALDIK"

Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız.

Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!"