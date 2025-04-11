Erkan Baş duyurdu: Gülhane'de gözaltına alınan gençlerle ilgili yeni gelişme

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler Gülhane Parkı'nda toplandı. Etkinliğin ardından 47 öğrenci gözaltına alınarak Vatan Emniyet'e götürüldü. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 6 öğrenci dışında diğer öğrencilerin serbest bırakıldığını açıkladı.

Erkan Baş duyurdu: Gülhane'de gözaltına alınan gençlerle ilgili yeni gelişme
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:30

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler Gülhane Parkı'nda bir araya geldi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da katıldığı etkinlik sonrası en az 43 öğrencinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yüzünü kapatan polislere tepki gösteren Baş, "Kanunsuz iş yaptığın için yüzünü gizliyorsun, insan utanacağı işi yapmaz. Ne oldu zoruna mı gitti? Neden yüzünü dönüyorsun?" dedi.

Gözaltına alınan öğrenciler Vatan Emniyet'e götürüldü. 

ERKAN BAŞ'TAN YENİ PAYLAŞIM

Öğrencileri yalnız bırakmayan Baş, yeni bir paylaşımda bulundu ve 6 öğrenci hariç herkesin serbest bırakıldığını duyurdu.

Baş, sosyal medya hesabından, "Gözaltına alınan gençlerin durumunu Vatan Emniyet’te takip ediyoruz. Geceyi mevcutlu geçirecek 6 kardeşimiz dışındakiler serbest. Kalanları da avukatlarımız ve parti örgütümüzle bir an olsun yalnız bırakmayacağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" diye yazdı.


Etiketler: #Gülhane #Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Gülhane Parkı

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