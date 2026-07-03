Gülistan Doku dosyasında kritik ayrıntı... Dönemin jandarma komutanı konuştu: 'SIM kart alınırken valinin odasındaydım'

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin il jandarma komutanının ifadesi ortaya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren komutan, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın dönemin valisi Tuncay Sonel'in makamında gündeme geldiğini anlattı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, olay sırasında valinin makam odasında bulunduğunu belirten jandarma komutanı, odada dönemin il emniyet müdürü ile valinin de bulunduğunu söyledi.

Vali Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku'nun ailesinin SIM kartı kendisine verdiğini ifade ettiğini aktardı.

Jandarma komutanı, şunları söyledi:

"Gökhan Ertok ismini ben ilk kez son dönemdeki bu dosya kapsamında tutuklanınca öğrendim. Vali beyle görev yaptığımız dönemde vali beyin Ankara'da bilişimle uğraşan tanıdığı polis memurları olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Yine SIM kartı inceletmek için Ankara'daki bilişime çocuklara gönderdiği şeklinde beyanda bulunduğunu da hatırlıyorum. Ancak bu kartın vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada emniyet müdürü, ben ve vali bey vardık diye hatırlıyorum. Başka kişiler de olabilir ancak hatırladığım bu şekildedir. Vali bey odadayken Gülistan'ın ailesinin kendisine SIM kartını verdiğini beyan etti."

Jandarma komutanı, kendisi ve emniyet müdürünün, SIM kartla ilgili işlemlerden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haberdar edilmesi gerektiğini valiye ilettiklerini belirterek, "Vali bey de başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Soruşturmanın sorumluluğu jandarmada olmadığı için süreci ayrıca irdelemedim" dedi.

Komutan, SIM kartın valinin eline nasıl ulaştığını ise hatırlamadığını belirterek, "SIM kartın valinin eline geçtiği anı hatırlamıyorum. Ailesi mi getirdi, vali kapı dışında mı aldı ya da başka bir şekilde mi ulaştı bilmiyorum. Hatırladığım tek şey, makam odasında SIM kart konusunun açılması ve bu konuda yaptığımız konuşmadır" ifadelerini kullandı.

Gülistan'ın kayıp SIM kartıyla ilgili soruya, Tuncay Sonel şu yanıtı vermişti:

"Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan Ertok'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu görevlendirdim. Arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş. Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş."