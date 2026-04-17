Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Silinen hastane kayıtlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Silinen hastane kayıtlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

17.04.2026 19:12:00
DHA
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Silinen hastane kayıtlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Gülistan Doku dosyasında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı, müfettiş görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli’de bahse konu olaya ilişkin bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

GİZLİ TANIK İFADESİNDE ANLATMIŞTI

Gülistan Doku soruşturmasında "Şubat" isimli gizli tanık, Doku'nun 3 kişi tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek, Doku'nun hastane kayıtlarının da silindiğini söylemişti.

