Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Silinen hastane kayıtlarına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli’de bahse konu olaya ilişkin bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

GİZLİ TANIK İFADESİNDE ANLATMIŞTI

Gülistan Doku soruşturmasında "Şubat" isimli gizli tanık, Doku'nun 3 kişi tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek, Doku'nun hastane kayıtlarının da silindiğini söylemişti.