Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları'ndan açıklama: 'Gülistan’ın akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 18:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 19:59

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Etkin bir soruşturma yürütülmediğini belirten Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları, Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir eylem yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Gülistan Doku İçin Adalet Komisyonları'ndan Leyla Can, "Bundan tam 4 yıl önce Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, Güvenlik önlemlerinin en yüksek şekilde alındığı söylenen, dört bir yanı kameralarla çevrili, asker ve jandarma yığınağının yapıldığı bir şehirde kaybedildi. İlk günden beri Gülistan’ın ailesi, arkadaşları, kadın örgütleri ve duyarlı kamuoyu Gülistan’ın bulunması için etkin bir soruştuma yürütülmesini istedi. Var olan somut deliler incelenerek Gülistan’a ne olduğunun açığa çıkarılabileceğini biliyorduk, etkin bir soruşturma yürütülmesi için mücadele ettik" dedi.

"DELİLLER KARARTILDI"

"Gülistan’ın akıbetini sormaktan vazgeçmiyoruz" diyen Can, "Gülistan kaybedilmeden bir gün önce Zaynal Abarakov'un üvey babası olan Engin Yücel’in aracına Gülistan’ı zorla bindimek istemiş, durumu gören bir kişinin polise haber vermesi üzerine olay açığa çıkmıştı. Zaynal Abarakov’un üvey babası Engin Yücel bu süreç içerisinde dosyaya ait gizli bilgileri basınla paylaştı.’’ iftira atılıyor’’ algısı yaratarak kendilerini aklama çabası içerisine girdi ancak bizler buna da izin vermedik. Oluşan kamuoyu baskısı sonucu Engin Yücel polislik görevinden alındı. Fakat delilleri karartmasına başından itibaren izin verildi" ifadelerini kullandı.

"HİÇ İMZA ATMADI"

Zaynal Abakarov'un 2 yıl sonra tepkiler üzerine Alanya’da gözaltına alındığına değinen Can, "4 saat süren göstermelik bu gözaltı sonrası yurt dışı yasağı ve 15 günde bir imza adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Zaynal Abakarov hiç imza atmadı, Alanya Emniyeti 'adresini bulamadığı' ve 'telefonlarına ulaşamadığı' için tebliğ yapamamış. Zaynal Abarakov gözaltına alınıp, bırakıldığından beri yok" dedi.

"VAZGEÇMİYORUZ"

Can, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Biz kadınlar gerçek adalet mücadelemizden de Gülistan’dan da vazgeçmeyeceğiz. Yaşam tarzımıza, haklarımıza, bir birimize sahip çıkacağız. Gülistan’ın akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz."