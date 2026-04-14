Gülistan Doku’nun avukatından çarpıcı açıklama: ‘Örtbasçı üst düzey kamu görevlisinin eylemini delillerle paylaşacağız’

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, 13 kişinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Çimen, "Yarın yani 15 Nisan tarihinde üst düzey kamu görevlisi olarak kodladığımız örtbasçı failin eyleminin bir bölümü kesin delillerle paylaşmış olacağız" ifadesini kullandı.

Ali Çimen'in 'üst düzey kamu görevlisi' olarak bahsettiği ismin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Türkay Sonel'in babası, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğu düşünülüyor.

Yarın yani 15.04.2026 tarihinde üst düzey kamu görevlisi olarak kodladığımız örtbasçı failin eyleminin bir bölümü kesin delillerle paylaşmış olacağız. @Gülistan DOKU’ya Adalet — Ali ÇİMEN (@av_cmn) April 14, 2026

Çimen bugün adliye önünde yaptığı açıklamada da soruşturmanın başından itibaren olayın örtbas edilmeye çalışıldığını savunarak, ilk aşamada ileri sürülen “intihar” tezinin bilimsel raporlarla çürütüldüğünü belirtmişti. Ulusal Kriminal Büro’nun raporunda, suya düşen herhangi bir nesne bulunmadığının tespit edildiğini hatırlatan Çimen, bu nedenle dosyanın seyrinin değiştiğini ifade etti.

Yaklaşık 7 yıldır devam eden soruşturmanın son 1,5 yıldır “kasten öldürme” şüphesiyle yürütüldüğünü belirten Çimen, gözaltıların ilk dalga olduğunu ve sayının artabileceğini söyledi.

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Zeynal Abarakov ile birlikte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, olay uzun süre “intihar” ihtimali üzerinden soruşturulmuştu. Ancak aile ve avukatlarının itirazları sonrası dosya yeniden ele alınmış ve soruşturma genişletilmişti.