Gülistan Doku soruşturması: 5 şüpheli mahkemeye sevk edildi

2020 yılından beri haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bugün Tunceli Adliyesi’ne getirilen ve ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zeinal Abarakov ve babası Engin Yücer’in savcılık ifadesi işlemleri devam ediyor.

Adliye önünde yoğun güvenlik önlemleri altında halkın bekleyişi devam ediyor. İfade işlemleri biten sanıkların Tunceli Adliyesinden çıkışı beklenirken Adliye önünde arbede çıktı. Doku ailesi ve destek vermek için Adliye önünde bekleyenler "Katiller" diye bağırarak tepki gösterdi.