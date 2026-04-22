Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi için de gözaltı talebinde bulunuldu

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklamalar devam ederken, ailenin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

"HABERİNİN OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Tunceli Emek Gazetesi'nin aktardığına göre; Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİ

Avukat Çimen, soruşturma dosyasındaki mevcut deliller ve tanık beyanları ışığında, Handan Sonel’in de süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğine dikkat çekti. Başvuruda, olayın aydınlatılması ve delillerin tam olarak toplanabilmesi için Handan Sonel’in ifadesine başvurulmasının ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının önemine değinildi.