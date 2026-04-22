Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi için de gözaltı talebinde bulunuldu

22.04.2026 09:26:00
Haber Merkezi
Gülistan Doku dosyasında dönemin valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Başvuruda, Handan Sonel'in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığını vurgu yapıldı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklamalar devam ederken, ailenin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

"HABERİNİN OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Tunceli Emek Gazetesi'nin aktardığına göre; Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİ

Avukat Çimen, soruşturma dosyasındaki mevcut deliller ve tanık beyanları ışığında, Handan Sonel’in de süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğine dikkat çekti. Başvuruda, olayın aydınlatılması ve delillerin tam olarak toplanabilmesi için Handan Sonel’in ifadesine başvurulmasının ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının önemine değinildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, 5 ayrı madde ile tutuklanması istenen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı. Sonel, Gülistan Doku’ya ait SIM kartı, resmi soruşturma makamları yerine koruma polisi Gökhan Ertok’a gönderdiğini kabul etti. İşte ayrıntılar…
Tuncay Sonel adliyeye kelepçesiz getirildi... Doku ailesinin avukatından tepki: 'İnfiale neden oldu'
Tuncay Sonel adliyeye kelepçesiz getirildi... Doku ailesinin avukatından tepki: 'İnfiale neden oldu' Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye getirildi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Sonel'in kelepçesiz bir şekilde adliyeye getirilmesine tepki gösterdi.
Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı!
Son dakika... Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı! Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sonel, Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.