Gülistan Doku soruşturması... Eski vali Tuncay Sonel'in aracı 'DNA' incelemesinde: İstanbul'a getirildi

Türkiye'nin konuştuğu "Gülistan Doku" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre; soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Doku’nun kaybolduğu tarihlerde kullandığı araç üzerinde inceleme başlatıldı.

O ARAÇTA DNA İNCELEMESİ

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre; İstanbul’a getirilen araçta DNA örneği incelemesi yapılıyor.

Dün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nda düzenlenen toplantı hakkında bilgi veren bakanlık kaynakları, Doku’nun cesedinin bulunması için teknik destekte bulunacaklarını aktardıklarını belirtti.

TUNCAY SONEL TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada şu ana kadar eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 11 oldu.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Tunceli'de, Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da hazır bulundu.

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Toplantı kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı yetkililerine Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi verdi.

Tutuklanan isimler, mevcut delil bulguları, soruşturma süreci hakkında bilgilendirilen bakanlık yetkilileri; soruşturmanın yürütülmesi için teknik desteklerini sunacaklarını belirtti.

TUNCAY SONEL’İN ARACI, DNA TESTİ İÇİN İSTANBUL’DA

Bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Doku’nun kaybolduğu dönemde kullandığı aracı İstanbul’da muhafaza altına alındı.

Soruşturma kapsamında üzerinde DNA testi yapılacağını belirten kaynaklar, bu testlerin uzun süre içerisinde sonuç verdiğini ve test sonucunda soruşturmanın daha da genişleyeceği bilgilerini aktardı.