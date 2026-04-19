Gülistan Doku soruşturması: Eski Vali Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ilk dalgada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel "nitelikli cinsel saldırı" ve "kasten öldürme", Erdoğan Elaldı "kasten öldürme", Ferhat Güven "yağma", Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme", Gökhan Ertok ise "kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi" ve "suç delillerini gizleme değiştirme ve yok etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler Süleyman Önal, Savaş Gültürk ve Uğurcan Açıkgöz ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

VALİ SONEL'İN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Soruşturmanın ikinci dalgasında Elazığ’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Erzurum İl Emniyet Müdürülüğü'ndeki; Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Doku Ailesi'nin avukatı Ali Çimen, "Gülistan Doku dosyasında tutanaklarda adı olan, aramalara katılan veya talimatı olan tüm görevlilerin, Başsavcımız Ebru Hanım dönemi hariç, tamamı Tuncay Sonel soruşturmasına tanık sıfatıyla dahil edilmesi tarafımızca istenecektir. Bu talep ile failin fiilinin belirlenmesine katkı sağlanmasını amaçlanacak olup sonuca göre bu kişilerin hukuki durumaları tarafımızca değerlendirilecektir" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel'in işlemleri Erzurum'da sürdürülüyor.