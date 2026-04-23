Gülistan Doku soruşturması... İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Umut Altaş' açıklaması: 'Şu an ABD içinde aranıyor'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın, mezar yerinin bulunması için teknik ve lojistik destek sağladığını, sürecin çok yönlü devam ettiğini belirtti.

Çiftçi, "Yaklaşımımız nettir, hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması" dedi.

Bakan Çiftçi, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle, Ankara Vilayetler Evi'nde bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Çiftçi, etkinlikte Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de konuştu.

Çiftçi, "Gülistan Doku’nun kaybolması hepimizi derinden üzmüş, kamu vicdanında çok güçlü bir hassasiyet oluşturmuştur. Bu dosyada önceliğimiz maddi gerçekliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Bakanlık olarak ortaya atılan bütün iddiaların titizlikle incelenmesini esas alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar nedeniyle 17 Nisan 2026 tarihli onayla iki Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini, aynı tarihli onayla Tuncay Sonel'in görevden uzaklaştırıldığını hatırlattı.

Bakan Çiftçi, Sonel'in yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alındığını, 21 Nisan’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını ifade etti.

"UMUT ALTAŞ, ŞU AN ABD İÇİNDE ARANIYOR"

Gülistan Doku cinayetiyle ilgili aranan Umut Altaş'ın, Türkiye'den 2022'de Meksika'ya gittiğinin, Meksika'dan da kaçak yollarla ABD'ye geçtiğinin tespit edildiğini hatırlatan Çiftçi, "Umut Altaş, şu an ABD içinde aranıyor" dedi.

"HİÇBİR İHMAL GÖRMEZDEN GELİNMEZ, HİÇBİR SÜREÇ KARANLIKTA KALMAZ"

Çiftçi, olayla ilgili 2020’den bugüne kadar "yetkili soruşturma yürütülmediği" iddiaları bulunduğunu hatırlatarak, "Bunları da incelemek için iki polis ve iki mülkiye müfettişi, dört müfettiş görevlendirdik" bilgisini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, mezar yerinin bulunması için teknik ve lojistik destek sağladığını, sürecin çok yönlü devam ettiğini anlatan Çiftçi, "Dün Bakan Yardımcımız Kübra Güran Hanımefendi, hem yerinde incelemeler yapmak hem de Adalet Bakanlığımızla ortak bir toplantı yapmak üzere Tunceli’deydi. Bizim yaklaşımımız nettir, hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması" ifadelerini kullandı.