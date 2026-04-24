Gülistan Doku soruşturması: Mustafa Türkay Sonel'in aracı Ankara'ya gönderildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Doku’nun kaybolduğu dönemde kullandığı ve DNA incelemesi için İstanbul'a getirilen araç Ankara'ya gönderildi.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi.

Kararın ardından aracın satıldığı kişi tespit edilip, mevcut sahibinin muvafakatiyle araç çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü kriminal uzmanları araştırdı. Ancak bir veri elde edilemediği öğrenildi.

ARAÇ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine araç daha detaylı incelenmek üzere Ankara'da bulunan Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

ARACI SATIP, AYNI MODELİ ALDIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracın birkaç yıl önce satıldığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç alındığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam edildiği ortaya çıkmıştı.