Gülistan Doku soruşturması… Zeinal Abarakov’un üvey babasının ifadesi ortaya çıktı

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada tutuklanan, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un üvey babası ve eski polis Engin Yücer’in ifadesi ortaya çıktı. Yücer, kaybolduğu gece Doku’nun evlerinde bulunduğunu ve yağmur nedeniyle üvey oğlunu araçla peşinden gönderdiğini söyledi.

Habertürk’ün aktardığına göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya ifade veren Yücer, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından hakkında soruşturma başlatılması üzerine emekli olduğunu belirtti.

Üvey oğlu Zeinal ile Gülistan arasındaki ilişkiden dolayı Gülistan Doku’nun evine gelmesini, eşiyle görüşmesini istemediğini anlatan Yücer, o gün evine misafirliğe gelen Gülistan'ın, Zeinal ve annesi Cemile ile ne görüştüğünü bilmediğini, Gülistan'ın kaybolduğu gece yağmur yağdığı için tek gitmesin diye arabasının anahtarını üvey oğluna verip peşinden gönderdiğini anlattı.

GÜLİSTAN İLE ZEİNALIN TARTIŞMASI İHBAR EDİLMİŞ

Yücer, devamında şunları söyledi:

"Ömer’i tanıdığımdan dolayı Ömer bana 'Burada Gülistan diye bir kız vardı, oğlunun kız arkadaşıymış, aralarında tartışıyorlardı, bu konuda bize ihbar düşmesi üzerine yanlarına gelip kızın kimliğini sorduk, herhangi bir şikayetinin olmadığını söylemesi üzerine kızı yolladık, bu oğlan da senin oğlun olduğunu söyleyince seni ondan aradım abi' dedi. Arabayı çamurdan çıkartmak için yaklaşık 10 dakika orada ekip arkadaşlarım ve Zeinal ile uğraştık ve aracı oradan çıkartıp ben direksiyona geçip Zeinal da ön koltuğa oturup eve doğru ilerledik. Arabada herhangi bir kırık veya kaza söz konusu değildi. Araçta iken Zeinal’a bir şey demedim ama eve girince Cemile’ye niye böyle yapıyorsunuz bu kızı neden eve getiriyorsunuz diyerek baya bi kızdım. Zeinal’a da kızların arabaya binmek istemediği için zorlayıp polis gelecek kadar tartışması nedeniyle de kızdım. O da bana cevap vermedi. Gülistan’ın arabaya neden binmediğini ve Zeinal ile aralarındaki tartışma nedenini sormadım. Sadece bilmiyorsan niye ısrar ettin diye kızdım.”

Engin Yücer, ifadesine şöyle devam etti:

"Bir süre ekip arkadaşlarımın yanında kaldım. Eve saat 22:00-22.30 arasında girdim. 5 Ocak 2020 günü çalışıyor muydum hatırlamıyorum. Gececi mi gündüzcü müydüm hatırlamıyorum. Belirtilen saatler arasında telefonumu neden kullanmadığımı hatırlamıyorum. Aracımın üzeri çamur idi. Aracımın üzerindeki çamurun rengini hatırlamıyorum ama çamur bahsettiğim ve arkadaşlarla çıkarttığımız yerdeki çamurdur. Başka bir yere o akşam aracımı gitmedim. Ben aracımı yıkatmaya vermedim, kendim de yıkamadım. Gülistan’ın kız arkadaşları Gülistan kayboldu diye müracaatta bulunmuşlar ve Zeinal’dan bahsetmişler, bunun üzerine ben akşam mesai çıkışı evimi aramaya gelmişler. Evimi aramaya geldiklerinde ben de evdeydim. Bir enterasanlık var, ne çabuk daha 24 saat dolmadan kayıp müracaatında bulundular da evimizi aramaya geldiler halen anlam veremiyorum. Neden tepkileri Zeinal’ın üzerine yaptılar ona da anlam veremiyorum."