Gülistan Doku soruşturmasında o anlar kayıp: '6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı?'

Tunceli'de Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önce baş şüpheli eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yan yana geldiğini kanıtlayan 6 saatlik kamera kaydının saklandığı ortaya çıktı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmaya ilişkin kritik bir detay paylaştı.

Çimen'in açıklamasında göre, soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olaydan bir gün önce 4 Ocak 2020'de Gülistan'ın çalıştığı kafeye gitti.

BULUNMADIĞI TUTANAK ALTINA ALINDI

Sonel'in kafede Gülistan ile teması olduğunu belirten Çimen, "Baş şüpheli gelince Gülistan hızlıca işi bırakıp çıkıyor) olduğunu gösteren Baymak adlı iş yerinin 6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı?" ifadelerini kullandı.

Çimen, ayrıca, söz konusu görüntülerin bulunmadığına dair tutanak tutulduğunu ifade etti.

Avukat Çimen'in açıklaması şöyle:

"Bulunmadığı tutanağa bağlanan; Baş şüpheli M. SONEL İle Gülistan’ın 04.01.2020 tarihinde, yani öldürme olayından 1 gün önce Gülistan’ın çalıştığı kafe de temaslarının ( baş şüpheli gelince Gülistan hızlıca işi bırakıp çıkıyor) olduğunu gösteren Baymak adlı iş yerinin 6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı? Bu nasıl olabilir?"