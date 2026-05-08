Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar: 'Tunceli'deki 1+1 evin sırrı...'

6 yıldan uzun süredir haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada SIM kartın Ankara'ya gönderilmeden önce temizlendiği iddia edilirken Tunceli'de tespit edilen 1+1 evin dosyaya dahil edildiği ortaya çıktı.

Tunceli'de 2020 yılının ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku hakkında Tunceli ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, soruşturma kapsamında ulaştığı bilgilere bugünkü "Gülistan Doku soruşturması: Tunceli’deki 1+1 evin sırrı" başlıklı yazıda yer verdi.

İHRAÇ POLİSTEN VALİ SONEL HAKKINDA İDDİA

Şardan'ın aktardığına göre, soruşturma dosyasına yeni bilgiler eklendi. Söz konusu bilgilerden biri Gülistan'a ait cep telefonunun SIM kartında inceleme yapan ihraç polis Gökhan Ertok'un sorgusunda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu hakkında oldu.

Buna göre, Ertok 15 Nisan’da kolluktaki sorgusunda SIM kartın kendisine gönderildiği süreçte Vali Tuncay Sonel’in "Basın çok üstümüze geliyor, kızı bulmalıyız" dediğini aktardı.

Ertok, ifadesinde dikkat çekici şu tespitte bulundu:

"Ama ben şimdi anlıyorum ki Vali Tuncay Sonel ile koruma Şükrü Eroğlu’nun kartı temizleyerek bana gönderdiklerini ve ‘kızı bulmamız gerekiyor’ diye beni kandırıp Gülistan’ın sosyal medya mesajlarının temizlendiğinden emin olmaları için beni kullandıklarını anladım."

İfadesinin devamında Ertok, "Vali ve Şükrü, beni kullanıp tuzağa düşürdü. SIM kartın bana gönderilmeden önce temizleyip emin olmak için de bana gönderip sağlama yaptılar ve bu konuda beni kullandılar" iddiasında bulundu.

İtirafçı Ertok’un açıklamasının doğru olup olmadığı teknik veri analiz çalışmalarında belli olacak.

Bu arada Ertok’un iddiası Vali Sonel’e "Gökhan’ın bu beyanları kapsamında söz konusu SIM kartı göndermeden önce üzerinde herhangi bir iş veya işlem yaptınız mı? Yapılması yönünde bir talimatta bulundunuz mu?" sorusu yöneltildi. Vali Sonel, iddialara karşın "Kesinlikle yapmadım. Kesinlikle bir talimatım olmadı. Bunları kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

Kamuoyuna yansıya bilgilerde Vali Sonel’in talimatıyla koruma polisi Şükrü Eroğlu, Doku’ya ait SIM kartı Ankara’da bilişim uzmanı Ertok’a ulaştırdı. Ertok, SIM kartta inceleme yaptı. İncelemede kimi verileri sildiği iddiasıyla tutuklandı.

1+1 EV DOSYAYA EKLENDİ

Şardan, dosyaya eklenen 1+1 eve ilişkin ulaştığı bilgileri ise şu sözlerle aktardı:

"Ulaştığım diğer bir bilgi ise, kentte yeni tespit edilen ve yaşananlarla ilgisi olup olmadığı üzerinde yoğunlaşılan 1+1 şeklindeki bir ev.

Evin varlığına soruşturmada yeni ulaşıldığını belirtiyor kaynaklarım. Alınan bir ifadede geçmesi sebebiyle soruşturma kapsamına alınan evle ilgili detay araştırma yapıldığı ifade ediliyor.

Detay araştırmanın içeriği elbette öncelikle çevre kamera kayıtları ve bazlardan elde edilecek HTS verileri. Özellikle HTS verilerinin şüphelilere ait cep telefonlarıyla örtüşmesi soruşturmaya yeni boyut kazandıracak. Eve kimlerin girip çıktığı araştırılıyor.

Bu noktada bir önemli tespit ise, söz konusu evin "öğrenci evi" görünümünde olması. Kirasının başka kişilerce ödendiği bilgisi araştırılan konular arasında."

"TUNCAY SONEL'İN YÜKLÜ MAL VARLIĞI BULUNUYOR"

"Yeri gelmişken, şüphelilerle ilgili MASAK’tan rapor istendi. MASAK’ın yapacağı tespitler, şüpheliler arasında banka hesap hareketi olup olmadığı ortaya koyacak.

Bir de Vali Sonel’in mal varlığıyla ilgili ulaştığım bilgi var. Sonel’in resmi kaydı bulunan "epeyce yüklü" mal varlığı bulunduğu ifade ediliyor. Hele ki tapu kayıtlarının sayısı öyle böyle değil. Bizzat duyunca şaşırdım.

Bu nedenle daha önceki Büyüteç’te Sonel’in imzasının bulunduğu ihalelerin de mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekmiştim."