Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 7 tutuklu Erzurum’a nakledildi

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI, ÖZEL EKİP KURULDU

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyası, 2024 yılında göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun talimatıyla yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında JASAT ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Kentteki KGYS ve güvenlik kameralarına ait yüzlerce saatlik görüntü incelenirken, HTS ve PTS kayıtları da dosyaya eklendi. Yapılan çalışmaların ardından soruşturma “cinayet” dosyasına dönüştü ve çok sayıda operasyon düzenlendi.

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Mustafa Türkay Sonel ve dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken; Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, ailesi ve bazı kamu görevlileri “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

ABD’de bulunduğu belirtilen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

7 TUTUKLU ELAZIĞ’DAN ERZURUM’A NAKLEDİLDİ

Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.