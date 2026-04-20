Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Umut Altaş hakkında kırmızı bülten talebi

Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması ile ilgili dosyada şu ana kadar 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. ABD'de firari olduğu ifade edilen Umut Altaş hakkında Adalet Bakanlığı yeni bir adım attı.

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek, hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.

UMUT ALTAŞ'IN BABASI İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Celal Altaş’ın jandarmadaki ifade tutanağında “Umut’la defalarca görüştüm, ‘(Gülistan'ı) tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde ‘(Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu) Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi” şeklinde ifade vermişti.