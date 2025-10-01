Güllü camdan düştükten sonra yaşananların görüntüleri ortaya çıktı: Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında sinir krizi geçirdi!

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü’nün ani ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu. Güllü, geçen cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkıcı Güllü'nün evinin camından düştükten sonraki görüntüler ilk kez ortaya çıktı.
26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ardından yürek burkan görüntüler paylaşıldı.
Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları ve cesedinin kaldırılması görüntüleri DHA tarafından servis edildi.
KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Söz konusu görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları ve "Anne, anne, anne" şeklindeki feryatları duyuldu.