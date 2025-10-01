Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güllü camdan düştükten sonra yaşananların görüntüleri ortaya çıktı: Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında sinir krizi geçirdi!

Güllü camdan düştükten sonra yaşananların görüntüleri ortaya çıktı: Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında sinir krizi geçirdi!

1.10.2025 10:38:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Güllü camdan düştükten sonra yaşananların görüntüleri ortaya çıktı: Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında sinir krizi geçirdi!

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ardından kızının annesinin başında sinir krizi geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları duyuldu.

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü’nün ani ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu. Güllü, geçen cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

 

Şarkıcı Güllü'nün evinin camından düştükten sonraki görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ardından yürek burkan görüntüler paylaşıldı.

Güllü camdan düştükten sonra kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları ve cesedinin kaldırılması görüntüleri DHA tarafından servis edildi.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Söz konusu görüntülerde, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları ve "Anne, anne, anne" şeklindeki feryatları duyuldu.

İlgili Konular: #Güllü