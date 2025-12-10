Güllü'nün kızı 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi!

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul’da yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, işlemlerinin ardından Yalova’ya getirildi. Operasyonda evde bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

KIZI VE ARKADAŞI İSTANBUL’DA YAKALANDI

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki evde yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Gülter ve Ulu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Bu tespit üzerine sabah saatlerinde Büyükçekmece’de bir adrese operasyon düzenlenerek iki isim yakalandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

İşlemlerinin ardından Yalova’ya getirilen şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinin ardından Güllü’nün kızı ve arkadaşı, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

Soruşturmada gözaltına alınan 17 yaşındaki kişi serbest bırakıldı. Ancak Gülter ile Ulu’yu İstanbul’a götürdüğü öne sürülen bir kişi ile ikilinin kaldığı evin sahibi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı dört oldu.

‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

Operasyonda gözaltına alınan Gülter ve Ulu’nun “kasten öldürme” suçlamasıyla sorgulandığı belirtildi. Soruşturma dosyasına kuvvetli ve somut delillerin girdiği bilgisi paylaşıldı. Dosya kapsamında gizlilik kararı alındı.

İFADELERDE ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Olaya ilişkin alınan ifadeler ile olay yerinde yapılan canlandırma sırasında beyanların birbiriyle çeliştiği kaydedildi. Şüphelilerin farklı dönemlerde alınan üç ifadelerinde de tutarsızlık tespit edildiği belirtildi.

SAVCILIKTAN “TİTİZ SORUŞTURMA” AÇIKLAMASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri.”