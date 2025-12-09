Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sabah’ın aktardığına göre, İstanbul'daki işlemlerinin ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor.
Başsavcılık, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosya detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, teknik takibin nasıl yürütüldüğü ve firar hazırlığının hangi aşamada deşifre edildiğine dair bilgilerin ilerleyen süreçte netleşeceği öğrenildi.