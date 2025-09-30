Güllü'nün oğlu ifade verdi: 'Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük'

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, olayla ilgili her türlü iddia derinlemesine araştırılıyor.

Güllü'nün evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntülerin detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemeleriyle şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirlendi.

Güllü'nün daha önce de evin zemin döşemesinin kaygan olmasından dolayı düştüğü, bu nedeniyle başvurduğu hastanedeki tedavisi sırasında polise, bu şekilde ifade verdiği öğrenildi.

Olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

Şarkıcı Güllü'nün olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sürüyor.

"KAYIP DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.

Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Gülter, "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim" ifadesini kullandı.

Yoldayken annesi Güllü'nün evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Gülter, şunları kaydetti:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Güllü (Gül, Tut, 52), Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden 26 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.