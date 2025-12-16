Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 13:15:00
Şarkıcı Gül Tutu'nun (Güllü) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter şikayetçi olarak ifadeye çağrıldı.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verilmişti. Olayla ilgili Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’ne müşteki sıfatıyla ifade vermeye geldi.,

Avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne gelen Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, avukatı Aycan Sevsay da “Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. İfade için geldi sadece” dedi.

NE OLMUŞTU?

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden şerek hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ölüm sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış, bu kapsamda bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti.

Tuğyan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Sultan Nur Ulu ve diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükmü uygulanmıştı.

 

 

